Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95734
ALTIN
271.337
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7777
EURO
6.1703

Tarım Bakanlığı’ndan çiftçilere yüzde 50 hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem tarımsal sanayi hem de çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi için yüzde 50 hibe desteği verileceği açıklandı.

Tarım Bakanlığı’ndan çiftçilere yüzde 50 hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hem tarımsal sanayi hem de çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi için yüzde 50 hibe desteği verileceği açıklandı.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:30
Tarım Bakanlığı’ndan çiftçilere yüzde 50 hibe

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 13. Etap tebliği yayınlandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi. Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması. Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. % 50 hibe, % 50 çiftçi katkısıdır. 30.09.2019 son başvuru tarihidir. Faydalanmak isteyen yatırımcılara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü il proje yürütme birimi personeli her türlü teknik desteği verecektir” denildi.

İlgili Haberler
AŞGIN'LA ÇORUM'UN GÜNDEMİ
AŞGIN'LA ÇORUM'UN GÜNDEMİ
“Yazılıkaya, Çorum’un köklü dergicilik geleneğinin ürünü”
“Yazılıkaya, Çorum’un köklü dergicilik geleneğinin ürünü”
Evde Sağlık ekipleri bayramda da çalıştı
Evde Sağlık ekipleri bayramda da çalıştı
“Deprem değil uygunsuz konut öldürür”
“Deprem değil uygunsuz konut öldürür”
Hacı Bektaş Veli törenlerini yine Çınar çifti sunuyor
Hacı Bektaş Veli törenlerini yine Çınar çifti sunuyor
Sungurlu Ziraat Odası taş toplama makinası alıyor
Sungurlu Ziraat Odası taş toplama makinası alıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim