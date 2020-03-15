Tarım Bakanı Pakdemirli Nisan’da Çorum’a geliyor

Çeşitli toplantılara katılmak için Ankara’da bulunan AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, bazı bakanlarla da görüşme fırsatı buldu. Bakanlara Çorum’un taleplerini aktaran Yusuf Ahlatcı’nın görüştüğü bakanlardan biri de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli oldu.

Görüşme ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, Bakan Pakdemirli’yi Çorum’a davet ettiğini belirtti. “Geleceğe Nefes Projesi” ile Çorum’un adının Guinness Rekorlar Kitabı'na altın harflerle yazdırıldığını hatırlatan Yusuf Ahlatcı, “1 saatte en fazla fidan dikme” dünya rekorunun, Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen 303 bin 150 fidanla kırıldığını ve Türkiye adına tescil ettirildiğini hatırlattı.

Yusuf Ahlatcı, Bakan Pakdemirli’nin kırılan rekordan dolayı tüm Çorumlulara bir kez daha teşekkürlerini ilettiğini anlatırken, “Bakanımız ile Nisan ayında ilimize yapacağı ziyaret öncesi belirlenen program ile ilgili istişarelerde bulunduk” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Çorum programının tarihinin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacağını vurgulayan Ahlatcı, Pakdemirli’nin ilimizde sektörle ilgili kuruluşların temsilcileri ile de buluşacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli ve bürokratlarının katılacağı Tarım Çalıştay’ı düzenleneceğini kaydeden Ahlatcı, çalıştayda tarım sektörü ve Çorum tarımı ile ilgili konuların ele alınacağını söyledi.

Bakan Bekir Pakdemirli’nin Çorum’da ayrıca Belediye tarafından yapımı tamamlanan bölgenin en modern ve kapsamlı mezbahasının da açılışını yapacağını duyuran AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, bir gününü Çorum’a ayıracak olan Bakan Pakdemirli’nin ayrıca AK Parti İl Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli ziyaretlerde de bulunacağını sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)