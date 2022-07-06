Tarık Cerit, Anadolubank Turgutreis Şube Müdürü
Bankacı hemşehrimiz Tarık Cerit, Anadolubank’ın Bodrum Turgutreis Şube Müdürlüğü’ne atandı.
Güncel 06.07.2022, 00:46
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1979 Çorum doğumlu olan ve ilk-orta-lise öğrenimini Çorum’da tamamlayan Tarık Cerit, Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Akbank ve TEB Çorum şubelerinde çalıştıktan sonra TEB Akhisar Şubeasi KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticisi oldu. Ardından Anadolubank Manisa Şubesi Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Son atandığı görev ise Turgutreis Şube Müdürlüğü oldu.
Tarık Cerit evli ve iki çocuk babası. (Haber Merkezi)
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