Tarihte salgın hastalıklar

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergide, MÖ 2000 ile 1400 yılları arasında çıkan salgın hastalıkları konu alan Hitit ve Kültepe metinlerine yer verildi.

Yazılıkaya Yayın Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi, Hititolog Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz da, serginin açılışında “Çivi Yazılı Tabletler Işığında Anadolu’da Salgın” başlıklı bir sunum yaptı.

(Haber Merkezi)

