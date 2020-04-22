“Tarihini iyi bilen milletler değerlerine sahip çıkabilir”

Türk milletinin yazgısını kendisinin çizdiğini anlatan Selim Aydın, bu milletin; İşgalci, emperyalizmle beslenen, kendinden olmayanı yok etme üzerinden politika geliştiren güçlerden asla gözünün korkmadığını, vatan, bayrak, millet denince dünyanın durduğunu, her bir yiğidinin kararlılıkla, cesaretle cepheye koştuğunu ifade etti.

Aydın, “Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının demokrasiye inançları tamdı. Demokratik, hukuk ilkeleri üzerine kurulmuş, Cumhuriyet ile yönetilen bir devlet ihdas etmek istiyorlardı. Bu nedenle Atatürk, Kurtuluş Savaşı devam ederken, İstanbul işgal altındayken, milletvekilleri sürgüne gönderilmişken, 23 Nisan 1920’de yeni devletimizin temellerini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclis’ini açtı ve egemenliği milletin iradesine verdi. Atatürk, aziz milletimize sonuna kadar güvendi ve sağlam, çelik gibi bir zemin üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurdu. Elbette kurtuluş mücadelesinin ardından ekonomik, eğitim, sağlık, sosyal haklar açısından da kurtuluşu sağlamak da hiç kolay olmadı. Savaşmaktan bitap düşmüş, ekonomik olarak dibe vurmuş bir ülkeyi her alanda çağın ilerisine taşımıştır. Özellikle ilke ve inkılapları ile çığır açmış, Türk milletini dış esaretten kurtarmış, kaynaklarımızı yine millete açmıştır.

Tarihini iyi bilen milletler, kutsal değerlerine sahip çıkabilir, geleceğine doğru yön verebilir ve vatan savunmasında uyanık olabilir.

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu nedenle 23 Nisan’ın ayrı bir anlam ve önemi vardır. Büyük Atatürk komutasında Bandırma Vapuru’yla Samsun’a yol alındığı o gün, imanı ve inancı dev gibi olan Türk milletinin kaderi sonsuza dek değişmiş, esaret yerini hâkimiyete bırakmıştı. Türk Devletinin kuruluşunun 100. Yılında 23 Nisan akşamı saat 21.00 de tüm halkımızı bayraklarını asmış oldukları balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı tüm dünyaya haykırmaya davet ediyorum. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor; Ulu Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)