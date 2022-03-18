“Tarihin akışını değiştirdi”
Güncel 18.03.2022, 19:28
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Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, yayınladığı mesajda şöyle dedi:
“18 Mart tarihi, vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik mertebesine ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz gündür. Aziz şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere rahmetle, sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.” (Haber Merkezi)
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