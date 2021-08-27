“Tarihimizin en şanlı zaferlerinden birisi”

Vali Mustafa Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle verdiği topyekûn onurlu mücadelenin bir eseri olduğunu belirten Çiftçi, Büyük Zafer’in 99. yıl dönümünü yine aynı gurur ve coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

Kazanılan zaferin; bütün yokluklara, imkânsızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zafer olduğunu kaydeden Çiftçi, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Aziz milletimiz bu zaferle, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendini tarih sahnesinden silmek isteyen emperyalistlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden taviz vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu milli birlik, beraberlik şuuru içinde hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Bu duygularla, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılını tebrik ediyor, başta Gazi Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi bize armağan eden Milli Mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)