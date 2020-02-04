“Tarihi yapılar ayağa kaldırılacak”

Kale, Çöplük Çarşısı, Dikiciler Arastası, Velipaşa Hanı ve şehirdeki tarihi dokuyu ayağa kaldıracak diğer projelerle ilgili bilgiler aktaran Başkan Aşgın, Çorum'un manevi ikliminde önemli yeri olan Hıdırlık'ta yapmayı planladıkları çalışmayı da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'la paylaştı ve destek istedi.

Hıdırlık'ta 1925 yılına kadar bir zaviyenin bulunduğunu ve o tarihte Hıdırlık Zaviyesinin yıkıldığını belirten Başkan Aşgın, "Hıdırlık Zaviyesinin yeniden yapılmasını istiyoruz. Seçim dönemi verdiğimiz sözlerimizden biri de Hıdırlık bölgesinin yeniden ihya edilmesiyle ilgiliydi. Yıkılan yapıları yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Şehrimizin kültürüne, birlik ve beraberliğinin oluşmasına büyük katkıları olan Hıdırlık Bölgesi, inanç turizmi açısından da Çorum'umuzu öne çıkaracaktır. Bu çalışmamızda Bakanlığımızın desteklerini talep ediyoruz” dedi.

Hıdırlık bölgesinin Çorum için çok büyük manevi anlam taşıdığını, hazırlanacak olan projede Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak hareket edilmesi konusunda mutabık kalındığını dile getiren Başkan Aşgın, hemen yanı başında yer alan 200 dönümlük Millet Bahçesiyle uyumlu bir projenin Çorum'a çok yakışacağının altını çizdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Çorum’daki tarihi yapılan ayağa kaldırılması için destek sözü verdi.

(Haber Merkezi)