Tarihi Velipaşa Hanı’ndaki restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi Velipaşa Hanı’nda devam eden ve tamamlanma aşamasına gelen restorasyon çalışmalarını Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’le birlikte inceledi.

Tamamlanma aşamasına gelen restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Aşgın, “Mimari özellikleri bakımından Türkiye’deki en önemli hanlar arasında yer alan Valipaşa Hanı’ndaki çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Tarihi Han’da Çorum kültür ve sanatının yanında sosyal hayatına dair izlerin de yaşatılacağı çalışmalarımız yer alacak” dedi.

’Söz verdiği projeler bir bir gerçekleştirdi’

Çorum Belediyesi’nin önemli çalışmalar yaptığını, alt ve üstyapının yanı sıra şehrin, geleceğine yönelik hizmetlerin bir bir hayata geçtiğini vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Belediyemiz, şehrimizin kültürel zenginliklerini gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yürütüyor. Belediyemiz tarafından başlatılan Velipaşa Hanı yenileme çalışmaları da bunun en güzel örneklerinden biri. Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz. Göreve geldiği günden bugüne kadar iki yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen Çorum halkına söz verdiği projelerin birçoğunu gerçekleştirdi. Çorum’un dört bir yanında belediye hizmetlerini, inşaatlarını görüyoruz. Belediye Başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz” diye konuştu.

’Vatandaşların ramazan ayını tebrik ettiler’

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Velipaşa Hanı’nda yaptıkları incelemeden sonra arasta esnafını ziyaret ederek ramazan ayını tebrik etti.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen ve hasbihal eden Başkan Aşgın, “Halkımızın duası, Hakk’ın rızasını kazanmak en büyük amacımız. Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye, onların istek ve beklentilerine cevap vermeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

’Başkan Aşgın’a geçmiş olsun ziyareti’

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Velipaşa Hanı inceleme gezisi öncesinde Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Geçen günlerde Covid-19 tedavisi gören Başkan Aşgın’la bir süre sohbet eden protokol üyeleri daha sonra Velipaşa Hanı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.