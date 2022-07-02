Tarihi meydan için önemli adım

Saat Kulesi ve Ulucami'yi içine alan Tarihi Meydan Projesinde önemli bir adım daha gerçekleşti.

Tarihi Çorum Meydanı projesinin hayata geçirilmesi için Çorum Belediyesi tarafından kamulaştırılan Halkbank binası düzenlenen törenle yıkıldı.

Törene; Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Akar, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Çepni Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahinbaş ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, insanlar gibi şehirlerin de ruhları olduğunu söyledi. Şehirlerin ruhunun ibadethaneler, tarihi binalar, hanlar, hamamlar, tarihi yollardan oluştuğunu vurgulayan Aşgın, “Eğer artık bunlar tıkanmışsa tarih artık çöp olmuşsa o ilde ruh yok demektir. O şehir nefes alamaz hale gelir. Biz istedik ki dünyanın merkezi olan, 8 bin yıllık kadim kentin merkezini yeniden canlandıralım, tarihini ayağa kaldıralım. Ulucami merkezli bir tarihi meydan yapıyoruz. Hamdolsun. Bu da rabbimizin bize bir lütfudur.” dedi.

Ziraat Bankası’nın da 3 ay sonra yıkılacağını bildiren Aşgın, Halkbank ve Ziraat Bankası’nın binalarının kamulaştırma süreçlerini anlattı. Belediyenin bir kuruş ödemeden kamulaştırmaların yapıldığını aktaran Aşgın şunları söyledi: “Biz 4 milyonu ödemeyi göze almışken 1 kuruş ödemeden Halkbank binasını aldık. Başta Cumhurbaşkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum olmak üzere milletvekillerimizin desteğiyle. Yanlış hatırlamıyorsam Halkbank 17 milyon, Ziraat Bankası 27 milyon olarak rayiç bedelleri tespit edildi. Vergi borçları olmadığı için bundan sonra tahakkuk edecek vergi borçlarından mahsuplaşmak üzere iki bankanın da hazineye devirleri yapıldı. Bugün Halkbankasını yıkıyoruz. Tarihi meydan için çok önemli bir tarihi adımı hep beraber atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.”

AŞGIN VE EKİBİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Vali Mustafa Çiftçi de törende yaptığı konuşmada, Çorum Belediyesinin tarihi kültürel dokuyu canlandırmak adına yaptığı çalışmaların güzel bir neticeye ulaştığını söyledi. Başkan Aşgın’ın göreve geldiği günden bu yana aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmaya devam ettiğini kaydeden Çiftçi, Aşgın’a ve ekibine teşekkür etti.

Çalışmaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un destekleriyle bu aşamaya geldiğini ifade eden Vali Çiftçi, “Tabi bu hizmetlerin altında muhterem Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Türkiye son 20 yılda büyük mesafeler kaydetti Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Halkbank binası yıkıldı. Başkan Aşgın da operatör koltuğuna geçerek yıkıma destek verdi.

(Nurdan AKBAŞ)

