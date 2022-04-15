Tarihi mekânları mimar ve mühendis gözüyle incelediler
Çorum Merkez Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, “mimar ve mühendis gözüyle tasarlıyorum” isimli e-twinning projesi kapsamında Alacahöyük ve Boğazkale’deki tarihi yerleri gezdiler.
Güncel 15.04.2022, 21:32
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Projenin danışman öğretmenleri Abbas Kolcu ve Murat Doğan eşliğinde düzenlenen “mimar ve mühendis gözüyle tarihi mekânları inceliyoruz” temalı gezide öğrenciler, tarihi eserleri tanıyarak hem bilgi sahibi oldu, hem de tarihi yapıları mühendis ve mimar edasıyla yakından inceleme fırsatı buldu.
Geziye katılar öğretmen ve öğrenciler, Okul Müdürü Tarık Nakcı'ya, proje ekibine ve ulaşım için destek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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