Tarihi konağa mehterli açılış

Yanyana olan iki binanın bahçesinde gerçekleştirilen törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu program mehteran gösterisi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın konuşması ile başladı.

Çorum’un medeniyetler beşiği, ekonomik ve tarihi olarak da güçlü bir il olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, tarihi dokunun güçlenmesi yönünde yeni adımlarının olacağını belirtti. Kale yanından geçen bir kültün yolu projeleri bulunduğunu hatırlatan Aşgın, Veli Paşa Konağı arkasında tarihi bir konak daha bulunduğunu ve bunun da onarılacağını, ayrıca Zafer İlkokulunun tarihe uygun bir halde yapılması için görüşmelerde bulunduklarını ve Vali Çiftçi’nin de isteği kabul ettiğini Belediye olarak proje konusunda destek vereceklerini anlattı.

Ailenin kendisini için önemli olduğunu anlatan Başkan Aşgın, aile içindeki bağların güçlü olmasının devletin de güçlü olması anlamına geldiğini kaydetti. Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde psikologların da görev yapacağını anlatan Başkan Aşgın, bunların aile bireyleri arasındaki birliğin artması için hizmet vereceklerini söyledi. Yeni binaya taşınılmasının ardından taş binayı da kültür müzesi haline getireceklerini belirten Aşgın, ayrıca Çöplük çarşısında Ahilik geleneklerini yaşatacak şekilde yeniden düzenlenmesi için rölöve planının onaylandığını ifade etti. Başkan Aşgın dikiciler arastasının da rölövesinin tamamlandığını, Kale içindeki 3 bina haricindekilerin yıkılması için de onayın alındığını vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın “Bazıları eleştirir biz yaparız. Bazıları vatanı parsel parsel satar biz sahip çıkarız dediği programda AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu ise güçlü toplumların güçlü ailelerden oluştuğunu merhameti olmayanlara Allah’ın da merhametinin olmayacağını kaydetti.

Yağmur nedeniyle konuşmaların yarım kaldığı törende Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile Güngörmüşler Sosyal Tesislerinin açılışı çadır altında kesilen kurdele ile gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)