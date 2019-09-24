Tarihi Höke Bağları tekrardan canlanıyor

Uzun zamandır yapılan ön hazırlıkların ardından Kaymakamlık tarafından yapılan yazışmalar neticesinde Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden bağcılık konusunda uzman ziraat mühendislerinin ilçeye gelmesi sağlandı. İlçe Kaymakamı Yunus Ataman, bağcılık konusunda uzman olan ziraat mühendisleri ve sulama konusunda yaşanan sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürü ve ekibi ile çiftçilerin katılımıyla Yekbas, Emirler ve Evci köylerinde incelemeler yaptı.

Bölgenin bağcılık potansiyelinin tekrar güçlendirilmesinin bölge halkı için hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Ataman, “'Bu inceleme ve araştırma neticesinde bölgenin toprak yapısı ve hava koşulları değerlendirilerek en uygun bağ fidanının seçilmesi sağlanacak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce bağcılık yapmak isteyen tüm çiftçilerimizin tespiti yapılarak bağcılık konusunda tüm destekler sağlanmaya çalışılacaktır” dedi.

Kaymakamlığın destek ve himayelerinde yürütülecek “Höke Bağlar” projesi ile geçmişte önemli bir gelir kaynağı olan bağcılık faaliyetinin tekrar canlandırılacağını anlatan Ataman, tüm tespitler yapıldıktan sonra çiftçilere büyük oranda hibe bağ desteği sağlanacağını ve sulama konusunda yaşanan sıkıntıların da çözülmeye çalışılacağını ifade etti.

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, çiftçilerin profesyonel bağcılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgelere geziler düzenlenerek, gönderileceğini ve bağcılık konusunda eğitimler verileceğini de ekledi.

(Haber Merkezi)