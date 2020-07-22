“Tarihi geleceğe taşımak insanî sorumluluğumuz”

Ertuğrul Günay, “Türkiye, insanlığın ilk ayak izlerinden tarihin en büyük imparatorluklarına kadar nice dönem ve deneyimlere tanıklık etmiş eşsiz bir dünya parçasıdır. Bu dünya parçası, bağrında taşıdığı tarihsel, kültürel, doğal bütün varlıkları, imkân ve sorunları ile bizimdir. Bizim vatanımızdır. Bu vatanın sahip olduğu birikimi, hiçbir ayrım gözetmeksizin tümüyle sahiplenmek, geliştirmek ve geleceğe taşımak tarih önünde, insanlığa karşı sorumluluğumuzdur.” diyor.

Günay, Boğazkale Aşıkoğlu Turistik Tesisleri Sahibi, dostu Cengiz Aşıkoğlu’na imzalayıp gönderdiği kitabında, Bakan olarak Boğazköy Sfenksi’ni Türkiye’ye getirişini de şöyle anlatıyor:

“Birinci Dünya Savaşı öncesinde restorasyon için Almanya’ya gönderilen ve biri 100 yıl boyunca orada –neredeyse tutsak- kalan ünlü Hattuşa Sfenksleri şimdi doğdukları topraklarda. Yüzlerinde nice binyılları görmüşlüğün sakin ve sabırlı ifadesiyle 2011 sonbaharından bu yana Boğazköy Müzesi’nin girişinde ziyaretçilerini karşılıyor.”

(Haber Merkezi)