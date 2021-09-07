Tarihi eser niteliğinde 37 takı ve obje ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sungurlu ilçesinde 2 kişinin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlılara ait aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, altın ve kıymetli taşlardan yapıldığı tahmin edilen tarihi eser niteliğindeki 37 parça takı ve obje ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

İki zanlı gözaltına alındı, objelere el konuldu.