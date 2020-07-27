Son Dakika

Tarihi eser kaçakçıları suç üstü yakalandı

ÇORUM'da polis ekiplerinin, tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine yaptığı operasyonda, 3 şüpheli pazarlık yaptıkları sırada suç üstü yakalandı, Bizans dönemine ait 244 tarihi eser de ele geçirdi.

Güncel 27.07.2020, 17:12 27.07.2020, 17:14
73
Tarihi eser kaçakçıları suç üstü yakalandı

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fizi takipte bulunan ekipler, kent merkezi ve Osmancık ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin baskınında, Osmancık ilçesinde köy yolu üzerinde 3 şüpheli, pazarlık yaparken suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda; 244 adet tarihi eser ele geçirildi. El konulan tarihi eserlerin, Bizans dönemine ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüpheliler de emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
27°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 27 Temmuz 2020
İmsak 03:40
Güneş 05:26
Öğle 12:52
İkindi 16:47
Akşam 20:08
Yatsı 21:46

Gelişmelerden Haberdar Olun

@