Tarihi eser kaçakçıları suç üstü yakalandı

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fizi takipte bulunan ekipler, kent merkezi ve Osmancık ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin baskınında, Osmancık ilçesinde köy yolu üzerinde 3 şüpheli, pazarlık yaparken suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda; 244 adet tarihi eser ele geçirildi. El konulan tarihi eserlerin, Bizans dönemine ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüpheliler de emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.