Tarihi Çorum Sokağına DOKAP’tan 1.6 milyon lira hibe

Kültürel kimliğin korunması ve estetik sokak mimarinin ortaya çıkartılması, tarihi Çorum Sokağının günümüze taşınması için Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Çorum Sokağı Projesine DOKAP’tan 1 Milyon 679 Bin TL’lik hibe desteği onaylandı.

Çorum’un tarihi yapısını ortaya çıkaracak projelere imza attıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, bu projeler arasında önemli bir yer tutan Tarihi Çorum Sokağı Projesi için DOKAP’a hibe başvurusu yaptıklarını ve 1 Milyon 679 bin TL hibe aldıklarını söyledi. Yağbat, “Çorum Kalesindeki çalışmalarımız devam ediyor. İkiz Konakların restorasyonu için onay ve ödenek aldık, tarihi çeşmeleri yeniden ayağa kaldırmak için için kolları sıvadık. Son olarak Şeyh Eyüp Sokak ve Eskisaray Sokağı kapsayan 270 metre uzunluğundaki Tarihi Çorum Yolu projemiz için de DOKAP’tan 1 Milyon 679 Bin TL’lik hibe onayı çıktı. Tarihi ayağa kaldıracak, şehrimizin turizmine katkı sağlayacak olan turizm projeleriyle ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu projeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz.” dedi.

(Haber Merkez)