Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un en önemli tarihi miraslarından olan Çorum Kalesinde yapacakları çalışmalarla bu tarihi yapıyı turizme kazandıracaklarını söyledi. Daha önce kale içerisindeki cami ile birlikte 42 parselde bulunan yapıların Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından incelendiğini ve bu yapıların 3'ünün tarihi eser, geriye kalan parselin ise tescilsiz yapı olarak belirlendiğini ifade eden Başkan Aşgın, "39 parseldeki 4 yapının yıkım çalışmasını 30 Aralık 2019 tarihinde başlatmıştık. Kurula, projemizi, yıkım gerekçelerimizi ve işin aciliyetini detaylı bir şekilde izah ettik. Kurul da bu kararları kabul etti ve kale içerisindeki tescilsiz yapıların tamamının yıkımına onay verdi." dedi.

Çorum Kalesini turizme kazandıracaklarının altını çizen Başkan Aşgın, 6 Temmuz 2020 Pazartesi (yarın) günü saat 11.00'de kalede yapacakları programla kale içerisindeki tüm tescilsiz yapıları yıkacaklarının altını çizerek "Tüm hemşehrilerimizi tarihe not düşeceğimiz programa davet ediyoruz. Tarihi Çorum Kalesinde Dönüşüm Başlıyor" diye konuştu.