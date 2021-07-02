Tarihe meraklı 40 öğrenci kazı alanlarını gezecek

Türk Tarih Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, gezi kapsamında eski Anadolu tarihi adına büyük önemi bulunan Boğazköy (Hattuşa) ve Alacahöyük kazı alanlarının yanı sıra Eskiyapar kazı alanları ile Anadolu uygarlıklarına ait çok önemli eserlerin sergilendiği Çorum Müzesi'nin de ziyaret edilmesi planlanıyor.

Geziye katılacak ortaöğretim düzeyinde 40 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi ile 22 tarih öğretmenine, kazı alanlarının başkanları tarafından kazı bölgesinde bilgi aktarımı yapılacak.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden tarihe meraklı öğrencileri kazı başkanlarıyla buluşturacak söyleşilerle de öğrencilerin erken yaşlarda arkeolojik bilgilere ulaşması ve tarih bilinci kazanması hedefleniyor. (AA)

