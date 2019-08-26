“Tarihe altın harflere yazılmış şanlı bir zafer”

Anadolu'nun kapılarını Türk milletine açan, adaletli ve merhametli yönetim anlayışıyla tarihe geçen Sultan Alparslan’ın asırlar boyunca sürecek olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan ortak yaşam kültürünün temellerini attığını kaydeden Cıdık, “1071'den bugüne Anadolu toprakları barış, sevgi ve kardeşliğin merkezi olmuş, birlik, beraberlik ve hoşgörü gibi yüce hasletlerini bereketli Anadolu topraklarında pekiştiren milletimiz, vatan bildiğimiz bu topraklarda eşsiz bir kültür ve tarih mirası oluşturmuştur. Ecdadımızdan emanet aldığımız bu köklü mirası korumak ve yüceltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümünde, Sultan Alparslan'ı ve cennet vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)