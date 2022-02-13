Tarihçi ve dağcı Rıdvan Şükür, Çorum’a davet edildi 

Anadolu gezgini; tarihçi Şükür, yaz aylarında yapacağı geziler için yeni rota arayışları içinde ziyaret ettiği Çorum standında Çorum İl Kültür Müdür Yardımcısı Osman Keser tarafından ilin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendirildi. Hitit medeniyetiyle ilgili onlarca yayını okumuş olan Şükür, daha önceki yıllarda Hitit yolunda iki kez yürümüş ve birçok arkeolojik şehri ve müzeleri ziyaret etmişti.

Yerel lezzetler konusunda Osman Keser’den tavsiyeler alan Şükür, Çorum mutfağını merak ettiğini söyledi. Kendisine ilgi gösterip Çorum standında misafir eden yetkililere teşekkür eden Şükür, en kısa zamanda Çorum’u tekrar ziyaret etmek istediğini ifade etti. (Haber Merkezi)

