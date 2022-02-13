Tarihçi ve dağcı Rıdvan Şükür, Çorum’a davet edildi
EMITT Turizm Fuarı’nı ziyaret eden tarihçi Rıdvan Şükür, Çorum standında görüştüğü Çorum İl Kültür Müdür Yardımcısı Osman Keser ve Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu tarafından Çorum’a davet edildi.
Güncel 13.02.2022, 17:34
27
Anadolu gezgini; tarihçi Şükür, yaz aylarında yapacağı geziler için yeni rota arayışları içinde ziyaret ettiği Çorum standında Çorum İl Kültür Müdür Yardımcısı Osman Keser tarafından ilin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgilendirildi. Hitit medeniyetiyle ilgili onlarca yayını okumuş olan Şükür, daha önceki yıllarda Hitit yolunda iki kez yürümüş ve birçok arkeolojik şehri ve müzeleri ziyaret etmişti.
Yerel lezzetler konusunda Osman Keser’den tavsiyeler alan Şükür, Çorum mutfağını merak ettiğini söyledi. Kendisine ilgi gösterip Çorum standında misafir eden yetkililere teşekkür eden Şükür, en kısa zamanda Çorum’u tekrar ziyaret etmek istediğini ifade etti. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
2°
kapalı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Antalyaspor
|25
|28
|15. Kasımpaşa
|24
|27
|16. Göztepe
|24
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|23
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|23
|39
|5. Barcelona
|22
|38
|6. Villarreal
|24
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11