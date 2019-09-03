Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98826
ALTIN
284.363
DOLAR
5.7456
STERLİN
6.9394
EURO
6.2999

“Tarih, teknoloji ile buluşacak”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, “Hattuşa Ayağa Kalkıyor” isimli proje ile 10 noktada sanal gerçeklik alanı kurulacağını ve buralarda turistlerin 3 dilme bilgi alabileceğini ifade etti.

“Tarih, teknoloji ile buluşacak”

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, “Hattuşa Ayağa Kalkıyor” isimli proje ile 10 noktada sanal gerçeklik alanı kurulacağını ve buralarda turistlerin 3 dilme bilgi alabileceğini ifade etti.

03 Eylül 2019 Salı 22:39
“Tarih, teknoloji ile buluşacak”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen iki projeye İl Özel İdaresi’nin ortak olması konusu İl Genel Meclisi komisyonları tarafından incelenecek.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, OKA’ya kayıtlı 4 il bulunduğunu ve dönem dönem çağrılar yapıldığını belirterek, kurumların bu hibelerden yararlanmak amacıyla projeler hazırladığını dile getirdi. Bu projelerin onaylanması durumunda ödenek tahsis edildiğini söyleyen Çıplak, “hazırlanan proje ne kadar az olursa Çorum’un aldığı hak da o kadar az oluyor” dedi. Laçin KÖYDES tarafından bir proje hazırlandığını anlatan Recep Çıplak, turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yaklaşık Maliyeti 1.250.150,15 TL tutarındaki “Yeşil Göl” isimli projeye ortak olunmasının istendiğini söyledi. Ortak olunması durumunda 312.537,53 TLY eş finans sağlanması gerektiğini belirten Recep Çıplak, projelerin %75’inin OKA tarafından karşılandığını söyledi.

Diğer projenin ise Boğazkale Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan ve yaklaşık maliyeti 2.106.176,13 TL tutarındaki “Hattuşa Ayağa Kalkıyor” isimli proje olduğunu söyledi. Bu proje ile Hattuşa’da 10 farklı noktada sanal gerçeklik alanları kurulacağını söyleyen İl Özel İdaresi Başkanı Recep Çıplak, burada 3 farklı dilde turistlere rehberlik hizmeti verileceğini, tarihin teknoloji ile buluşacağını söyledi. Çıplak, OKA’ya aidatlar ödendiğini ve bu aidatların yıllık 1 milyon lirayı geçtiğini kaydetti. Recep Çıplak bu projeye ortak olunması halinde ise 421.546,13 TL tutarında eş finans sağlanması gerektiğini ifade etti. İki konu incelenmesi için komisyona havale edildi. (Erkan BAYATLI)

Son Güncelleme: 03.09.2019 22:44
İlgili Haberler
Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor
Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri devam ediyor
Ahlatcı’dan Rektör’e ziyaret
Ahlatcı’dan Rektör’e ziyaret
Karabayır Köyü Muhtarı kalbine yenik düştü
Karabayır Köyü Muhtarı kalbine yenik düştü
Komutan görevine başladı
Komutan görevine başladı
“Çorum’da 920 bin ton hububat üretildi”
“Çorum’da 920 bin ton hububat üretildi”
TED, bilgilendirdi
TED, bilgilendirdi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim