“Tarih, teknoloji ile buluşacak”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen iki projeye İl Özel İdaresi’nin ortak olması konusu İl Genel Meclisi komisyonları tarafından incelenecek.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, OKA’ya kayıtlı 4 il bulunduğunu ve dönem dönem çağrılar yapıldığını belirterek, kurumların bu hibelerden yararlanmak amacıyla projeler hazırladığını dile getirdi. Bu projelerin onaylanması durumunda ödenek tahsis edildiğini söyleyen Çıplak, “hazırlanan proje ne kadar az olursa Çorum’un aldığı hak da o kadar az oluyor” dedi. Laçin KÖYDES tarafından bir proje hazırlandığını anlatan Recep Çıplak, turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yaklaşık Maliyeti 1.250.150,15 TL tutarındaki “Yeşil Göl” isimli projeye ortak olunmasının istendiğini söyledi. Ortak olunması durumunda 312.537,53 TLY eş finans sağlanması gerektiğini belirten Recep Çıplak, projelerin %75’inin OKA tarafından karşılandığını söyledi.

Diğer projenin ise Boğazkale Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan ve yaklaşık maliyeti 2.106.176,13 TL tutarındaki “Hattuşa Ayağa Kalkıyor” isimli proje olduğunu söyledi. Bu proje ile Hattuşa’da 10 farklı noktada sanal gerçeklik alanları kurulacağını söyleyen İl Özel İdaresi Başkanı Recep Çıplak, burada 3 farklı dilde turistlere rehberlik hizmeti verileceğini, tarihin teknoloji ile buluşacağını söyledi. Çıplak, OKA’ya aidatlar ödendiğini ve bu aidatların yıllık 1 milyon lirayı geçtiğini kaydetti. Recep Çıplak bu projeye ortak olunması halinde ise 421.546,13 TL tutarında eş finans sağlanması gerektiğini ifade etti. İki konu incelenmesi için komisyona havale edildi. (Erkan BAYATLI)