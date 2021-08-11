Tarih öğretmeni Mehmet Aydın vefat etti

Yaklaşık 1.5 yıldır kanser tedavisi gören Mehmet Aydın, hayata gözlerini yumdu.

30 yılı aşkın eğitim camiasında hizmet veren, hem öğrencileri hem de çevresi tarafından oldukça sevilen Mehmet Aydın'ın vefat haberi eğitim camiasını yasa boğdu. Merhumun cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köprüalan köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.

