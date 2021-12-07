Tarih öğretmeni Ali Hodul’un ilk kitabı 

Çorumlu tarih öğretmeni Ali Hodul’un “Göç” isimli ilk kitabı çıktı. Sokak Yayın Grubu tarafından İstanbul’da basılan kitap 27 konu başlığından oluşuyor ve depremin sebep olduğu göç öncesi çocukluk anılarını kapsıyor.

Çorum Merkez Güvenli köyünden olan Ali Hodul, 1986 Çorum doğumlu ve Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu. Köy yaşamından kesitler verdiği kitabında, sel ve deprem gibi doğal afetlerden insan manzaraları sunuyor. (Haber Merkezi)

