“Tarih başarılı kadınlarla dolu”

Moderatörlüğünü Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Dr. Öğr. Üyesi Hümeyra Karabıyık, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Yıldırım ve Öğr. Gör.Burcu Özaydın Yakıştıran katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Levent Tuzcu ve çok sayıda öğrencinin hazır bulunduğu panelin açış konuşmasını yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi Ebru Çelik, din, dil, ırk, kültür, sınıf ve düşünce ayırımı yapmadan çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Amaçlarının kadınların hayatta daha aktif olmalarını sağlamak olduğunu belirten Çelik, kadınların kente aidiyet duygularını ortaya çıkartarak sorumluluk almalarını sağlamak istediklerini dile getirdi.

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Yaz ise konuşmasında tarihin başarılı kadınlarla dolu olduğunu ifade ederek, Dede Korkut hikayelerinde erkeklerle eşit statüde olan kadınların şiir okuyup kopuz çaldıklarının belirtildiğini ancak İslamiyetle birlikte Arap kültürünün de yaygınlaşmasıyla kadınların erkeklere göre biraz daha geri planda kaldığını ifade etti.

Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz ise konuşmasında eski çağda olan bitene anlam veremeyen bir toplum bulunduğunu, insan fizyolojisinden anlamayan bu çağın insanının kadının doğurganlığını bereket olarak adlandırdığını dile getirdi. Bu çağa ait bulunan heykellerin toplumun anaerkil yapıya sahip olduğunu gösterdiğini ancak insanların mağaradan çıkıp şehirler oluşturmaya başlaması ile birlikte savaşların başladığını, bu durumda da erkek gücüne ihtiyaç duyulması nedeniyle anaerkil yapının ataerkil yapıya dönmeye başladığını kaydetti. Erkek gücü ne kadar önem kazansa da Hitit tabletlerinden kadının statü olarak erkekle eşit olduğunun görülebildiğini anlatan Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, bunun en önemli göstergesinin tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş’de Kraliçe Puduhepa’nın damgasının görülmesinden anlaşılabildiğini vurguladı. Gavaz, Hititlerde kadının haklarının güvence altına alındığını da ifade etti. (Erkan BAYATLI)