Tarhan Erdem hayatını kaybetti
KONDA Araştırma Şirketinin kurucusu, Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Güncel 09.06.2022, 19:36
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Siyasetçi, araştırmacı, yazar Erdem, Bodrum'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem'in cenazenin İstanbul'a nakledileceği ve İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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