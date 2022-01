Taraftarlardan yetkililere önemli uyarı "Gerekirse her hafta burada olacağız"

Kaza önceki gün Çevre yolunda meydana geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Metin Sol, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Bugün ise Çorum FK taraftarları Turgutlu spor maçının bitiş düdüğü ile birlikte kazanın olduğu İlim Yayma kavşağına gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Hasan Gözübüyük, Erdoğan Zembil ve Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir, üst geçit yapılmadığı sürece her hafta maç bitimi kazanın olduğu bölgeye gelerek taleplerini dile getirmeyi sürdüreceklerini söylediler. Taraftar grupları adına konuşan Hasan Gözübüyük “Giden can bizim evladımızdı, burada her gün bir kaza yaşanıyor, biz bundan sonra her maç sonrası taraftar olarak buraya geleceğiz ve üst geçit talebimizi yenileyeceğiz,” dedi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı açıklama olaysız sona erdi.

(Yusuf ÇINAR)