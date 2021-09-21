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“Tarafsız, yenilikçi ve cesur gazetecilik”

Güncel 21.09.2021, 19:43
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“Tarafsız, yenilikçi ve cesur gazetecilik”

Çorum SMMM Odası Başkanı Ali Can Doğan, gönderdiği mesajda şöyle dedi:
“Basın kuruluşlarımızın; hukuka uygun tarafsızlık içinde kişi haklarına ve özel haklara saygılı, toplumun hassasiyetine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimizin ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda; kuruluşundan bu yana tarafsız, yenilikçi, saygın ve cesur gazetecilik anlayışıyla yayın hayatını sürdürmeyi  başaran Çorum Haber Gazetesinin 37.yılını kutlar; aynı zamanda Çorum Haber Genel Müdürü Sayın Mehmet YOLYAPAR ve tüm emeği geçen gazete çalışanlarını tebrik eder  başarılarının devamını dilerim.”
 

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