“Tarafsız, yenilikçi ve cesur gazetecilik”

Çorum SMMM Odası Başkanı Ali Can Doğan, gönderdiği mesajda şöyle dedi:

“Basın kuruluşlarımızın; hukuka uygun tarafsızlık içinde kişi haklarına ve özel haklara saygılı, toplumun hassasiyetine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimizin ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda; kuruluşundan bu yana tarafsız, yenilikçi, saygın ve cesur gazetecilik anlayışıyla yayın hayatını sürdürmeyi başaran Çorum Haber Gazetesinin 37.yılını kutlar; aynı zamanda Çorum Haber Genel Müdürü Sayın Mehmet YOLYAPAR ve tüm emeği geçen gazete çalışanlarını tebrik eder başarılarının devamını dilerim.”

