Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle: “Kuruluşundan bu yana basın dünyasında kendine saygın bir yer edinen, tarafsız, ilkeli, objektif habercilik ve yayın anlayışıyla halkımızın duygularına tercüman, düşüncelerine ses olan Çorum Haber Gazetesinin kuruluş yıldönümünü candan kutluyorum. Değerli şahsınızda, gazetenin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Daha nice yıllara…”

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Öte yandan, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayan Vali Mustafa Çiftçi, bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yolyapar’ın Covit-19 testi pozitif çıktığı için evinde izole olduğu dönemde, Vali Çiftçi sel felaketi yaralarının sarılması çalışmalarını koordine etmek üzere Sinop’ta bulunuyordu. (Haber Merkezi)

