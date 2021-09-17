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“Tarafsız, ilkeli, objektif habercilik”

Vali Mustafa Çiftçi, ÇORUM HABER’in bugün yayın hayatında 36 yılı geride bırakıp 37. yılına girmesi nedeniyle Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a bir mesaj göndererek kutladı.

Güncel 17.09.2021, 01:11
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“Tarafsız, ilkeli, objektif habercilik”

Vali Çiftçi’nin mesajı şöyle: “Kuruluşundan bu yana basın dünyasında kendine saygın bir yer edinen, tarafsız, ilkeli, objektif habercilik ve yayın anlayışıyla halkımızın duygularına tercüman, düşüncelerine ses olan Çorum Haber Gazetesinin kuruluş yıldönümünü candan kutluyorum. Değerli şahsınızda, gazetenin tüm mensuplarını tebrik ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Daha nice yıllara…”

GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ
Öte yandan, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı telefonla arayan Vali Mustafa Çiftçi, bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Yolyapar’ın Covit-19 testi pozitif çıktığı için evinde izole olduğu dönemde, Vali Çiftçi sel felaketi yaralarının sarılması çalışmalarını koordine etmek üzere Sinop’ta bulunuyordu. (Haber Merkezi)
 

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