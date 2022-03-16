Tapu’dan emekli memura plaket

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar'ın makamında düzenlenen törene; İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Kargı Tapu Müdürü Emiral Sel, Kargı Tapu müdürlüğünden emekli ve İl Genel Meclis Üyesi Vahit Kabakcı, Kargı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur, Kargı Malmüdürü v. Yavuz Ülker, Kargı Milli Eğitim Müdürü v. şube müdürü Uğur Uluçay, Kargı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şirin Çelik, Kargı İlçe Özel İdare Müdürü Esra Çınar katıldı.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, yıllarca hizmet veren İsmail Özdemir'e emeklilik hayatında da başarılar dileyerek, katılımcılara ikramlarda bulundu.

Tören emekliye ayrılan İsmail Özdemir'e, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar tarafından verilen plaket ve Kargı Tapu müdürü Emiral Sel tarafından verilen başarı belgesinin ardından sona erdi.

(İbrahim EFE)

