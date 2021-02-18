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Tapu’dan 68 milyon liralık harç tahsilatı

Güncel 18.02.2021, 20:04
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Tapu’dan 68 milyon liralık harç tahsilatı

Çorum Valiliği, Tapu Müdürlüğü’nün 2020 yılı içerisinde yaptığı işlemlerle ilgili bir açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Tapu Müdürlüğümüzde 2020 yılı içerisinde 44.521 yevmiyeli işlem yapılmış, yapılan tapu işlemlerinde hazineye toplam 68.397.089,80 TL harç tahsil ettirilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)
 

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