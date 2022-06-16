Tapu ve Kadastro Müdürlükleri taşınıyor
Çorum Valiliği EK-1 bina zemin ve 1. katlarda hizmet veren Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Cengiz Topel Caddesi Çorum Müzesi yanında yeni yapılan hizmet binasına taşınıyor.
Güncel 16.06.2022, 18:40
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Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada taşınma işlemi nedeniyle 20 Haziran 2022 Pazartesi günü vatandaşlara hizmet verilemeyeceği, 21 Haziran 2022 Salı günü itibariyle yeni hizmet binasında hizmet verileceği bildirildi.
(Uğur GÖRKEM)
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