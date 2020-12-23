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Tanrıverdi’nin ziyareti

Önceki dönem AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından, Hizmet İş Sendikası Kurucu Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Güncel 23.12.2020, 19:53
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Tanrıverdi’nin ziyareti

Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ve Hizmet-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette gündeme ilişkin konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

(Haber Merkezi)

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