Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı
Çorum’un Sungurlu ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Güncel 10.03.2022, 17:36
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Kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 09 AGM 485 plakalı tanker, kavşaktan dönmeye çalışan B.U. yönetimindeki 20 DA 645 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.U. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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