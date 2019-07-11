“Tanıyan herkes seviyor ve her türlü övgüyü hak ediyor”

Nurcan Tufan, sosyal medya hesabından da bir mesaj yayınlayarak, Yolyapar’ın Çorum’a ve Çorum basınına katkılarının kolay kolay anlatılamayacağını belirtti. Yolyapar’ın hep beyefendi kişiliğiyle Çorum için adeta bir ömür verdiğini ve büyük işler başardığını ifade eden Tufan, 1980’li yıllarda Çorum’un sanayileşmesi, kültür ve sanat hayatının canlanması adına pek çok mücadeleyi birlikte paylaştıklarını anlattı.

Mehmet Yolyapar’ın herkesle barışık kişiliği ve Çorum’a hizmetleriyle yaşarken “efsane” haline geldiğini vurgulayan Nurcan Tufan, “Tanıyan herkes seni seviyor. Sen çok yaşa, yolun daim açık olsun” dedi. (Esra ESEN)