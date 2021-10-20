“Tanıtım Günleri” istişaresi

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Akman, İsmail Kabakdere, Hatice Aksu ile Recep Akça, Çorum Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyaretlerde Çorum Tanıtım Günleri ile ilgili bilgi vererek programa Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve İl Başkanları Ahlatcı ile Karapıçak’a davette bulunan Metin Akkuş ile yönetimi hedeflerinin Çorum’u dünyaya tanıtmak olduğunu dile getirdi. 20 dönümlük alanda 60 yöresel, 16 yemek, 25 kültür standının yer alacağını da kaydeden Akkuş, ayrıca çok sayıda sanatçının 4 gün boyunca sahne alacağını da bildirdi.

Vali Çifti, Aşgın, Ahlatcı ve Karapıçak da ziyaret için heyete teşekkür ederek Çorum’un gelişimine ve tanıtımına katkı sağlayacak olan proje Akkuş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

