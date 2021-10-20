“Tanıtım Günleri” istişaresi
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu tarafından 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda yapılması planlanan “Çorum Tanıtım Günleri” kapsamında ilimizdeki istişare ziyaretleri devam ediyor.
Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Akman, İsmail Kabakdere, Hatice Aksu ile Recep Akça, Çorum Tanıtım Günleri etkinliği kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaretlerde Çorum Tanıtım Günleri ile ilgili bilgi vererek programa Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve İl Başkanları Ahlatcı ile Karapıçak’a davette bulunan Metin Akkuş ile yönetimi hedeflerinin Çorum’u dünyaya tanıtmak olduğunu dile getirdi. 20 dönümlük alanda 60 yöresel, 16 yemek, 25 kültür standının yer alacağını da kaydeden Akkuş, ayrıca çok sayıda sanatçının 4 gün boyunca sahne alacağını da bildirdi.
Vali Çifti, Aşgın, Ahlatcı ve Karapıçak da ziyaret için heyete teşekkür ederek Çorum’un gelişimine ve tanıtımına katkı sağlayacak olan proje Akkuş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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|9
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|9
|19
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|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
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|5. Karagümrük
|9
|17
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|9
|17
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|9
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|11
|13. Sivasspor
|9
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|9
|9
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|9
|9
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|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
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|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2