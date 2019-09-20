Tanıtım adına bir fırsat daha kaçtı

Ne var ki, sanayileşme hamlesini başlangıçtaki hızıyla sürdüremeyip bir türlü “sanayi kenti” olamayan, hatta belirli alanlar dışında sanayisi çökmeye başlayan Çorum, turizmde de ileri gitmek yerine geri gidiyor. Zira, kültür ve turizm adına topyekûn bir gelişme ve büyüme stratejisi izlenemiyor. Çabalar sınırlı ve kısır kalıyor.

Bunun bir örneği, önceki gün Ankara’da başlayan 2. Uluslararası Coğraf i İşaretli Ürünler Zirvesi’nde yaşandı. Burada görkemli bir stant açılarak Çorum’a özgü ürünlerin tanıtımı “gümbür gümbür” yapılabilecekken, ilgisizlik yüzünden tanıtım son derece cılız kaldı. Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan da, değerlendirme yazısında, tanıtım adına kaçırılan bu fırsata değindi.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER ZİRVESİ BURUKLUĞUMUZ

Bu gün bir kez daha bir organizasyondan başım önde ayrıldım.

Bir çok Bakanlık ve Ankara Ticaret Odası büyük özveri ile bir proje hazırlamış. Coğrafi işaretleme almış ürünlerin satışını kolaylaştırmak için büyük bir adım atılıyor. Coğrafi işaret alamamış ama ülke ekonomisine fayda sağlayacak ürünler için de, hangi yolların ne şekilde kat edileceği konusunda ise, kendi dalında bir çok uzman oturumlarda bilgiler veriyor. Nasıl müracaat edilecek, tescil için hangi yollar izlenecek vs.

Toplantıyı Sanayi Bakanlığı ve ATO organize ediyor. Toplantıya 81 ilin ticaret ve sanayi odaları ve hatta bazı iller ilçe düzeyinde katılıyor. Çorum Ticaret Odası’nı ara ki bulasın. Herhalde bu büyüklükte bir organizasyonun başarılı olup olmayacağından emin olamamışlardır.

Projeyi Sayın Cumhurbaşkanı destekliyor Cumhurbaşkanımızın eşi ve Sanayi Bakanı projeye her türlü desteği vereceğini bizzat açıklıyor.

Hadi haberleri olmadı diyeceğim, ama bu büyük proje hakkında Çorum’da bir sunum yapılıyor. Bütün Türkiye doğru anlamış, maalesef bir Çorum bu fırsatı kaçırmış.

Stant kiralama parasını bulamayan bir kent insanına da tarihine de sahip çıkamaz.

Ekonomik sıkıntı ise 81 il içinde sadece Çorum ilinin problemi mi? Tanıtımda dağıtılacak ürünlerin parasının nereden finanse edileceğinin derdine düşüldüğü için mi tanıtımlara ürün getirilemiyor? Ben buna kesinlikle inanmıyorum.

OKA yapıyor. Bu desteksizliğe rağmen Kültür ve Turizm İl Müdürümüzün, çalışanlarının ve Ticaret Borsası Başkanı’nın gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

Çorum İlinin leblebisi, İskilip dolması ve İskilip turşusu coğrafi işaret alarak tescillenmiş, Oğuzlar cevizi ve tescili için benim de gayret sarf ettiğim kargı tulum peyniri de müracaat aşamasında. Kastamonu’nun en az 10 ürünü tescil edilmiş. Çorum bir an önce farklı ürünleri için müracaat etmeli. Ve Cumhurbaşkanlığının da desteklediği bu projeden üreticilerimiz hak ettikleri payı almalıdır.

Bu işi kendi kendilerine yapacak halleri yok tabii ki. Meslek kuruluşlarımız mutlaka ve mutlaka bu projeye, insanlarımıza destek olmalıdır.

Kültüre destek olma, kırsal sanayinin gelişimine destek olma, coğrafi işaretlemeye destek olma, havaalanına destek olma, nasıl gelişecek bu Çorum?

Üzücü olan bu projenin ilimize ve ürün yetiştiricilerine getireceği avantajların yeterince anlaşılamamış olmasıdır. Diyorum ya dosya alıp dosya götürmekle hiç bir şey gelişmiyor. Sorumlu olanlar 81 ilin yetkililerinin yaptığı gibi elini taşın altına sokacak. İşte o zaman biz de diğer illerin stantlarını ziyaret eden insanlar gibi mutlu ve başımız dik olarak gezebileceğiz.

Tüm olanaksızlıklara rağmen Çorum Standında ilimizi tanıtmaya çalışan tüm görevlilere, tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

ATO Congresiumda 19,20,21 Eylül tarihlerinde düzenlenen bu etkinliğe lütfen katılın, herkes yalnız bırakmış olsa da siz duyarlı hemşerilerim lütfen Çorum standını yalnız bırakmayın. Bu standda fotoğraf çektirin, selfi çekin, coğrafi işaret alan ve almayan aday olan ürünlerimizin resimlerini Çorum standından sosyal medya üzerinden paylaşın.

Ne yapalım özür dileriz ama sahip çıkan olmayınca tanıtım da size düştü.

Alper BİLAN

Vakıf 19 Başkanı