Tanık: “23 Nisan ruhu ile tüm engelleri çözebiliriz”

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkanlığı “Türk milletinin günümüzdeki engelleri de 23 Nisan 1920 ruhuyla çözülebileceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıl dönümü nedeni ile bir mesaj yayınlayan BTP İl Başkanlığı “Geleceğimizin umudu sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin yarınlarısınız” diyerek ülkemizin bayramını kutladı.

BTP İl Başkanı Tanık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bağımsız Türkiye Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletçe kazandığımız, ulusal kurtuluş mücadelemizin en önemli nişanesi olan ve tam bağımsız Türkiye’nin kuruluşunu simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman gazi ve şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz.

En zor zamanlarını milli birlik ve beraberlikle aşan yüce Türk milletinin günümüzdeki engelleri de “23 Nisan 1920 ruhuyla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, sevgiyle kucaklıyoruz.

23 Nisan; geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımızın bayramıdır. Geleceğimizin umudu sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin yarınlarısınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun”

(Ömür SOYTEMİZ)

