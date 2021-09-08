Taner Şimşek’in kardeşi evlendi

Hülya-Hüseyin Zileli çiftinin kızları Mehtap ile Hatem-Arap Şimşek çiftinin oğulları Caner’in nikâhı, Çorum Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde nikâh memuru Hasan Tomuk tarafından kıyıldı.

Hasan Çopur ve Derya İşnas’ın şahitliğinde kıyılan nikâh törenine Şimşek ve Zileli aileleri ile yakınları katıldı.

Genç çiftin nişan töreni de geçtiğimiz hafta sonu Amasya’nın Merzifon ilçesinde yapılmıştı.

(Haber Merkezi)

