Taner İsbir, korona virüse yakalandı

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, korona virüs salgınına yakalandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini artırarak devam ettiriyor. Çorum’da her geçen gün vaka sayısı artıyor. Son olarak da Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İki gün önce soğuk algınlığı tanısıyla Ortaköy Devlet Hastanesi’ne gittiğini anlatan İsbir, yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. İsbir, 10 gün süreyle evinde tedavi göreceğini belirtirken, hastalığı sürecinde kendisine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı sağlık camiasına teşekkür etti. (Haber Merkezi)

