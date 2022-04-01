Tamir için bırakılan kamyonet ile hırsızlık yaptılar

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Çaykapı ve Akseki köylerinin telefon ve internet hatları farklı zamanlarda üç kez kesilerek çalındı. Bunun üzerine çalışma başlatan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri, failleri yakalamak için harekete geçti. JASAT ekipleri, titiz çalışmalar ve araştırmalar yaparak Tosya ilçesinde meydana gelen haberleşme nakil hatlarını çalanların Çorum ilinden geldiklerini belirledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin Çorum'da yaptıkları araştırmalarda A.Y. (21) isimli şahsın Oğuzlar ilçesinde bulunan sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir oto tamircisine tamir için bırakılan kamyoneti alarak A.K. (24), A.S. (30) ve O.Ç. (22) isimli şahıslarla birlikte Kastamonu’nun Tosya ilçesine geldiklerini tespit etti. JASAT ekipleri, hırsızların Tosya’ya gelerek Çaykapı ve Akseki köylerinin telefon ve internet hatlarını keserek çaldıkları ve kabloyu eriterek içindeki bakır teli Osmancık ilçesinde faaliyet gösteren bir hurdacıya 4 bin TL karşılığında sattıklarını belirledi.

Ayrıca hırsızlık şüphelisi 4 şahsın farklı tarihlerde de iki ayrı otomobil ile Tosya ilçesine giderek telefon haberleşme kablolarını kestikleri tespit edildi.

Tosya Cumhuriyet Savcılığının görevlendirmesiyle Kastamonu JASAT ile Çorum JASAT ekipleri, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla hırsızlık şüphelileri A.K. (24), A.Y. (21), A.S. (30) ve O.Ç. (22) yakalandı. Şüpheliler, Çorum’dan Tosya ilçesine getirildi. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.