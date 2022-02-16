‘Tam Oldu Derken’ bugün sahnelenecek

“Çocuklar Duymasın” dizisi başta olmak üzere sanat hayatında 56.’ncı yılını kutlayan Ferdi Akarnur başta olmak üzere bir çok ünlü oyuncunun rol alacağı oyun bugün saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Erkan Gündüz’ün yazdığı, Dost Elver’in yönettiği oyunu Nazlı Kar, Ferdi Akarnur, Dost Elver, Murat Ergür, Talha Kaya, Tutku Erten, Fırat Bozan, Oğuz Cabir Arslan tiyatroseverlerle buluşacak.

Moop Sanat organizesiyle sahneye konulacak olan aile içi iletişimin önemini anlatan komedi tarzındaki oyunun biletlerine Biletix, Cadde Optik, Yeni Çorum Et Lokantası’ndan ulaşılabilecek.



(Volkan SINAYUÇ)

