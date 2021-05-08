Tam kapanmanın ilk pazar alışverişinde şaşırtan görüntü

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge sonrası, tam kapanma dönemindeki ilk pazar alışverişleri gerçekleştirilirken, alınan önlemlerin yetersizliği dikkat çekti.

Tam kapanma öncesi hınca hınç dolan Bahçelievler Mahallesi’ndeki Cumartesi Pazarı’nda oluşan görüntü şaşırttı. Zabıta ekiplerinin denetlediği pazarda, esnaf sayısının azlığı vatandaş sayısının ise çokluğu dikkat çekti. Nüfusu 40 binin üzerinde olan bölgede kurulan pazara sadece 100’e yakın esnafın tezgah açmasına izin verilirken, tezgahlarda kümeleşmelerin oluşması nedeniyle sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Tek bölgeden girişin verildiği pazar yerinde uzun kuyruklar oluşurken, Pazar yerine gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Vali Çiftçi, Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz’a pazar yerinde kaç esnafa tezgah açtırıldığını sordu. Erdoğan’ın 80 ile 100 arasında esnafın tezgah açtığını belirtmesi üzerine Vali Çiftçi, tezgahlarda kümelenmelere dikkat çekerek oda başkanını uyardı. Vali ve beraberindekiler bir süre pazarda inceleme yaptıktan sonra bölgeden ayrılırken, alış veriş için pazara gelen bazı vatandaşlar ise kalabalıktan şikayet etti.

(Yusuf ÇINAR)