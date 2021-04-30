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Tam kapanmanın ilk gününde sıkı denetim!
ÇORUM’da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
Güncel 30.04.2021, 15:28 30.04.2021, 15:30
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Ekipler, izin veya seyahat belgesi olmayanlar hakkında tutanak tutuyor.
Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde, polis ekipleri kent merkezinin birçok noktasında denetim yaptı.
Gazi Caddesi, Bahabey ve daha bir çok bölgede ki denetimlerde Asayiş ve trafik polisleri, durdurulan araçlardaki kişilerin seyahat ve çalışma izin belgelerini kontrol etti.
Ekipler, belgeleri bulunmayanlar hakkında tutanak tuttu.
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