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"Tam kapanmanın" ardından sessizlik hakim

Çorum’da tam kapanmayla birlikte başlayan sessizlik devam ediyor.

Güncel 02.05.2021, 18:57
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"Tam kapanmanın" ardından sessizlik hakim

Özellikle hafta sonları vatandaşların ilgi gösterdiği park ve mesire alanları tenha günlerini yaşıyor.

Kentteki cadde ve meydanlar da tam kapanmayla birlikte boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

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