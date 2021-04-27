“Tam kapanma olmadığı gibi destek de yok”

Zorunlu üretim dışında tüm iş yerlerinin kapanmasının şart olduğunu vurgulayan Aygün, 1 Mayıs eylemlerine dair iktidarın fırsatçılık yaptığını belirterek, “İşçi ve emekçiler geçen yıl olduğu gibi balkonlarda, evlerinin önlerinde mutlaka bu kutlamayı yapacaktır. Çalışan iş yerlerinde de işçilerin 1 Mayıs'ı kutlaması haktır, bu engellenemez” dedi.

Destek sağlanmadan kapanmaya gidilmesine sert şekilde eleştiren Aygün, “Bu, koronadaki sürü bağışıklığının, açlıkta sürü bağışıklığıyla devam etmesi olur” değerlendirmesinde bulundu.

ACİLEN AÇIKLANMASI GEREKEN DESTEKLER

Aygün, işçi ve emekçiler için acilen açıklanması gereken destekleri şöyle sıraladı:

“İşçiye, emekçiye, yoksula kapanma süresi boyunca ekonomik destek sağlanmalı. Elektrik su, doğal gaz gibi ihtiyaçlar ücretsiz olmalı.

Bu sürede acil durumlardaki ulaşım ücretsiz olmalı. Kira desteği sağlanmalı.

Yoksul halkın tüm borçları ötelenmeli.”

“AKP, KOVİD-19'U İŞÇİ SINIFI HASTALIĞINA DÖNÜŞTÜRDÜ”

Daha önceki kısıtlamalarda “Çarklar dönüyor” denilerek üretimin zorunlu olmadığı iş yerlerinde işçilerin çalıştırılmaya devam ettirildiğini hatırlatan Aygün, “AKP'nin pandemi yönetimi, Kovid-19'u bir işçi sınıfı hastalığına dönüştürmüştür” dedi.

“1 MAYIS MUTLAKA KUTLANACAK”

Açıklanan kapanma takviminin planlanan 1 Mayıs etkinliklerini kapsadığına dikkat çeken EMEP Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, “Hükümetin tavrı tutarsız bir tavır. İçişleri Bakanı'nın katıldığı tarikat şeyhinin cenazesinde binlerce kişi vardı, yasak olmadı. AKP kongrelerinde yasak olmadı. Bir kısıtlama, tam kapanma gerekiyordu zaten. Bu 2 Mayıs'ta da başlayabilirdi. Eğer 1 Mayıs'ı kapsaması gerekiyorsa belli bölgelerde 1 Mayıs'ın belirli tedbirler alınarak, mesafe kuralları çerçevesinde yapılması sağlanabilirdi. Burada bir fırsatçılık var” dedi.

Aygün bu fırsatçılığı şöyle açıkladı: "Sermaye, 1 Mayıs'ın, işçi ve emekçinin hem pandemiye hem de ekonomik gidişata dair güçlü bir tepkisi olarak ortaya çıkmasını istemiyor. Hükümet de onların sesine kulak vermiş görünüyor. Sendikalar, işçi ve emekçiler, bizim partimiz de bu süreci görerek eylemleri 30'una almışlardı. 30'u da içine katıldı. Burada bilinçli bir tercih yapıldığı görünüyor. Bu kabul edilebilir bir tutum değil.”

29'undaki tüm açıklamaların, 30'unda ve 1'inde çalışan bütün iş yerlerinde düzenlenecek kutlamaların engellenmemesi gerektiğini vurgulayan Aygün, “İşçi ve emekçiler de kısıtlamaya rağmen kendi yaratıcılıklarını kullanacaktır. Geçen yıl olduğu gibi balkonlarda, evlerinin önlerinde mutlaka bu kutlamayı yapacaktır. Çalışan iş yerlerinde de işçilerin 1 Mayıs'ı kutlaması haktır, bu engellenemez” dedi. (Haber Merkezi)

