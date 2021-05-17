Tam kapanma bitti, vatandaşlar sokaklara akın etti

Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

Tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Çorum kent merkezinde vatandaşların dışarıya çıkmasıyla birlikte cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren özellikle Gazi ve İnönü Caddesine akın ederken, bankaların önünde uzun kuyruklar dikkat çekti.



‘BU İLLETTEN KURTULMAK İSTİYORSAK KURALLARA UYMALIYIZ’

Tam kapanma sonrası vatandaşların kurallara riayet etmesi gerektiğine vurgu yapan bir vatandaş, “Bir senedir sağlık çalışanlarımız bu virüsle mücadele ediyor, biz mücadele ediyoruz. Bu illetten kurtulmak istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Bu illetten kurtulmak istiyorsak kurallara harfiyen uymalıyız” diye konuştu.

‘İNŞALLAH HER ŞEY GÜZEL OLUR’

Kapanmanın sona ermesiyle birlikte dolaşmak için dışarı çıktığını belirten bir vatandaş, “Bugün kapanmadan sonraki ilk gün. Çarşıya geldiğimizde çarşının tıklım tıklım olduğunu gördük. İnşallah bu yoğunluk virüsün yeniden artmasına neden olmaz. İnşallah her şey daha güzel olur ve biz de bu illetten kurtulmuş oluruz” dedi.



‘YAŞASIN ÖZGÜRLÜK’

Tam kapanmanın sona ermesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Zeynep Yağmur isimli vatandaş, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Yaşasın özgürlük. Bugün son. Günlerdir içerideydik. 17 gündür hiçbir yere gitmedim. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Allah hepimizi daha iyi etsin, ortalığın pisliği kalksın inşallah.”

‘BAHANELERE SIĞINMAMALIYIZ’

Tam kapanma bittiği için memnun olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Nefes alamıyorduk artık evde. Şimdi iyiyiz, mutluyuz Allah’a şükür” cevabını verdi.

Kademeli normalleşmeyle her şeyin daha güzel olacağını belirten bir vatandaş, “Yasak yasaksa uymamız gerekiyor. Kurallara uyarsak bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bahanelere sığınmamalıyız. Kurallara uyarsak bu illeti de atabileceğimizi düşünüyorum” sözlerini kullandı.



‘MİLLET PERİŞAN DURUMDA’

Tam kapanmayı eleştiren bir vatandaş ise, “Böyle pandemi olmaz. 28 gün 1 ay kapansaydı esnafın giderleri karşılansaydı millet daha rahat olurdu. Millet perişan durumda, esnaf zor durumda, emekli zor durumda. Bugün emekli çöpten ekmek topluyor o durumda. Millet kan ağlıyor şu anda. Hiç yüzü gülen bir vatandaş görüyor musunuz. Memnun değiliz kardeşim” dedi.

‘TEDBİRLERE UYALIM’

İnsanların kurallara uymamasından şikayet eden Alaattin Süt, şunları söyledi: “Tedbirlere bazı vatandaşlar uyuyor bazıları ise uymuyor. Bir kısım kafasına göre hareket ediyor. Kurallara uysaydık şimdi hastalığı sıfırlamıştık. 10 bin ne ki sıfıra düşerdi. Alınan tedbirlere uyarsak hastalığın da üstesinden gelebiliriz.”

‘İNŞALLAH TAMAMEN AÇILIRIZ’

Normalleşme sürecine geçildiği için sevindiğini ifade eden bir restoran işletmecisi, “İnşallah yakında salonlarımız da açılır. Bu süreçte cafe ve restoranlar diğer küçük esnaf gibi zorluklar yaşadı. Biz kurallara uyuyoruz lütfen vatandaşlar da kurallara uysun” şeklinde konuştu.