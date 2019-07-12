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Tam kadro “fırtına” mesaisi

Çorum’da dün hayatı durma noktasına getiren şiddetli rüzgar ve yağışların kent merkezinde sebep olduğu hasarı gidermek için belediye ekipleri tam kadro mesai yaptı.

Tam kadro “fırtına” mesaisi

Çorum’da dün hayatı durma noktasına getiren şiddetli rüzgar ve yağışların kent merkezinde sebep olduğu hasarı gidermek için belediye ekipleri tam kadro mesai yaptı.

12 Temmuz 2019 Cuma 20:33
Tam kadro “fırtına” mesaisi

Şiddetli rüzgar ve yağışın kent merkezinde bina ve araçlarda hasara sebep olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Meteorolojinin uyarıları doğrultusunda ekiplerimizi olası şiddetli yağış ve rüzgar ihtimaline karşı hazır tutuyorduk. Fakat rüzgarın ve yağışın şiddeti tahmin edilenden fazla oldu. Ekiplerimiz şehrin dört bir yanında meydana gelen hasar ve sorunlarla ilgili teyakkuza geçerek gelen her ihbarı değerlendirdi ve olaylara ivedilikle müdahale edildi” dedi.

Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış sebebiyle meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için ekiplerin gece boyunca çalıştığını belirten Başkan Aşgın, “Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz 342 personelle, su taşkını, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi 87 olaya müdahale etti. Bunun yanı sıra sabahın ilk saatlerine kadar şehrin dört bir yanında temizlik çalışmaları devam etti. Şehrimizde hayat normal seyrine döndü. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyor canla başla mücadele eden ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi ve Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın diye temenni de bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 12.07.2019 20:34
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