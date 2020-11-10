“Tam Demokrasi için güçlü Anayasa şart!”
Gelecek Partisi Genel Merkez Etik Kurulu üyesi ve Çorum İl Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu yönetimindeki ilk Etik Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.
Güncel 10.11.2020, 19:10
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Geçtiğimiz günlerde yapılan Gelecek Partisi 1. olağan kongresinde Etik Kurulu üyesi seçilen Av. Bekiroğlu, kurul toplantısında tam demokrasi için güçlü anayasa konusunu ele aldıklarını bildirdi.
Siyasi, ahlaki ve sosyal yozlaşmanın yaşandığı şu dönemde etik yasasının öneminin anlatıldığı toplantıda ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, parti olarak kadim medeniyet ilkelerini düstur edinerek, örnek ve şahsiyetli siyasetin yuvası olacaklarını ve bu doğrultuda Etik Kurulu üyelerinden yapılması gereken çalışmalara katkı vermelerini istedi.
(Haber Merkezi)
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