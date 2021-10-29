2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren ve geçtiğimiz hafta evinde Sarıyer’i 5-0 gibi net bir skorla yenerek sezonun en farklı galibiyetini alıp zirve ile puan farkını 3’e indiren Çorum FK, önceki gün de Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçında, yedek kadroyla çıktığı 3.Lig ekibi Arnavutköy Belediye’ye sahasında 2-0 yenilerek elendi. Teknik direktör Ahmet Yıldırım, yaptığı açıklamada, Arnavutköy maçıyla ilgili değerlendirmede bulunmazken, Pazar günü Başkent deplasmanında Etimesgut Belediye ile oynayacakları kritik maça ve hedefleri ile ilgili konuştu.

Başkan Fatih Özcan sayesinde, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla birlikte tam bir aile olduklarına vurgu yapan Yıldırım, bunu devam ettirebilmeleri halinde çok daha güzel günlerin kendilerini beklediğini kaydetti.

Son 2 lig maçını kazandıklarını ve bu hafta Etimesgut Belediye’yi de yenerek yollarına devam etmek istediklerini dile getiren Ahmet Yıldırım, sakatların da yavaş yavaş döndüğünü, haftaya Bodrumspor maçına tam kadro ile çıkmayı umduklarını söyledi.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın açıklaması şöyle: “Etimesgut maçı için Ankara deplasmanına gideceğiz. Tabii ki, bu saatten sonra her maç zor.

Çok şükür, sakat oyuncularımız yavaş yavaş düzeliyor. Etimesgut’tan sonra oynayacağımız Bodrumspor maçına tam kadro ile çıkmayı umuyoruz. Ama, bu maçta da sakat oyuncularımız var. Ancak, ne şartlarda olursa olsun, hedefimizden kopmuş değiliz.

Son 2 maçımızı kazandık. Bunun devamını getirmek adına Etimesgut maçını da kazanarak yola devam etmek istiyoruz.

Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla birlikte tam bir aile olduk başkanımızın sayesinde. Bunu bütün bir şekilde devam ettirebilirsek, Allah nasip ederse çok daha güzel günler bizi bekliyor.”

(Hüseyin AŞKIN)

